Xiaomi готовит собственную гибкую раскладушку по типу Motorola RAZR 2019

На этот раз достоянием общественности стал новый патент производителя, в котором описывается устройство, подозрительно напоминающее грядущий Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019 — то есть да, Xiaomi по всей видимости всерьез занята разработкой складного смартфона, выполненного в форм-факторе раскладушки. Эт очень сильно отличается от того, что компания показывала в прошлом году, когда ее глава держал в руках смартфон, больше напоминающий Samsung Galaxy Fold, представляя из себя смесь планшета и смартфона, а не телефон-раскладушку.