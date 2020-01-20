Ferra
Телефоны
Сегодня 13:06

Xiaomi готовит собственную гибкую раскладушку по типу Motorola RAZR 2019

2020 год обещает быть очень интересным
В сети появилась информация о том, что Xiaomi продолжает заниматься инновационными разработками. Китайскому техногиганту будто мало было представить Mix Alpha — первый смартфон, дисплей которого занимает более 180% передней поверхности — она решила заняться производством устройств, похожих на удачные решения конкурентов. На этот раз речь идет о первой складной раскладушке наподобие недавнего Motorola RAZR 2019.

На этот раз достоянием общественности стал новый патент производителя, в котором описывается устройство, подозрительно напоминающее грядущий Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 2019 — то есть да, Xiaomi по всей видимости всерьез занята разработкой складного смартфона, выполненного в форм-факторе раскладушки. Эт очень сильно отличается от того, что компания показывала в прошлом году, когда ее глава держал в руках смартфон, больше напоминающий Samsung Galaxy Fold, представляя из себя смесь планшета и смартфона, а не телефон-раскладушку.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Как скоро случится анонс новинки и состоится ли он вообще — пока неизвестно. Но учитывая, что в этом году Xiaomi отмечает юбилей, вполне ожидаемо, что 2020 год должен будет стать самым необычным для производителя.