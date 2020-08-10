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Xiaomi готовит специальную версию бюджетного смартфона в честь 10-летия компании
По всей видимости, 11 августа будет богатым на анонсы днем
Судя по свежей публикации в официальном Twitter-аккаунте Xiaomi, компания готовит специальную версию бюджетного смартфона Redmi Note 8 Pro в честь 10-летия компании.
Стоит отметить, что это достаточно интересный маркетинговый ход, так как Redmi Note 8 Pro и без того является крайне популярным смартфоном — его продажи перевалили отметку в 10 млн единиц всего за полгода! А если компания все же выпустит Redmi Note 8 Pro Special Edition, то таким образом ей удастся не только повысить популярность и без того народного смартфона, но еще и привлечь внимание к юбилею компании среди не самых ярых фанатов.
На данный момент не совсем ясно, когда именно “новинку” представят. Вполне вероятно, что случится это уже 11 августа, в рамках мероприятия, на котором Xiaomi также представит и юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra и новый OLED-телевизор.