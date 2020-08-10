Xiaomi готовит специальную версию бюджетного смартфона в честь 10-летия компании

Стоит отметить, что это достаточно интересный маркетинговый ход, так как Redmi Note 8 Pro и без того является крайне популярным смартфоном — его продажи перевалили отметку в 10 млн единиц всего за полгода! А если компания все же выпустит Redmi Note 8 Pro Special Edition, то таким образом ей удастся не только повысить популярность и без того народного смартфона, но еще и привлечь внимание к юбилею компании среди не самых ярых фанатов.