Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения

Об этом стало известно благодаря коммуникации главы компании с фанатами. Так, директор отдела системного программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюан на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo выложил пост, рекламирующий Xiaomi Mi CC9 Pro, под которым поклонник решил уточнить, есть ли у компании возможность увеличить частоту обновления экранов Xiaomi Mix 4 и Xiaomi Mi 10. Сообщается, что данный вопрос набрал большое количество лайков, что привело к тому, что глава компании не только обратил на него внимание, но и дал обратную связь. Так, Чжан Гоцюан сообщил, что компания приняла к сведению данное пожелание, а также пообещал рассмотреть его более обстоятельно.

Данный ответ можно расценивать как официальное заявление компании о том, что смартфоны уже находятся на стадии разработки.