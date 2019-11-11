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Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения

Речь о Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало. Сейчас же представитель китайского гиганта не только подтвердили выход устройств, но и дал надежду на то, что их оснастят экранами нового поколения.

Об этом стало известно благодаря коммуникации главы компании с фанатами. Так, директор отдела системного программного обеспечения Xiaomi Чжан Гоцюан на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo выложил пост, рекламирующий Xiaomi Mi CC9 Pro, под которым поклонник решил уточнить, есть ли у компании возможность увеличить частоту обновления экранов Xiaomi Mix 4 и Xiaomi Mi 10. Сообщается, что данный вопрос набрал большое количество лайков, что привело к тому, что глава компании не только обратил на него внимание, но и дал обратную связь. Так, Чжан Гоцюан сообщил, что компания приняла к сведению данное пожелание, а также пообещал рассмотреть его более обстоятельно.

Данный ответ можно расценивать как официальное заявление компании о том, что смартфоны уже находятся на стадии разработки.