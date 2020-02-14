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Xiaomi готовит свой аналог российского YotaPhone
Возможно, хотя бы ей удастся сделать из подобного форм-фактора что-то более-менее популярное
Буквально вчера Xiaomi представила свой новый флагманский Xiaomi Mi 10, а уже сейчас в сети начали появляться разговоры о новом устройстве компании. Причем, судя по всему, оно станет одним из самых необычных в портфолио производителя.
Так, популярный интернет-инсайдер _the_tech_guy опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что Xiaomi работает над новым смартфоном, который оснащен сразу двумя дисплеями двумя экранами, прямо как “легендарный” российский YotaPhone. Правда, в случае с устройством от китайцев, второй экран также будет построен на базе технологии IPS или AMOLED.
К слову, информация основана на найденных некоторое время назад патентных заявках Xiaomi, в которых упоминалось подобное устройство. И на основе найденных изображений, можно понять, что компания готовит устройство с двумя дисплеями, над одним из которых расположится необычный блок основной камеры, который, судя по всему, будет служить как основным модулем, так и фронтальной камерой.