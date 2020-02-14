Xiaomi готовит свой аналог российского YotaPhone

К слову, информация основана на найденных некоторое время назад патентных заявках Xiaomi, в которых упоминалось подобное устройство. И на основе найденных изображений, можно понять, что компания готовит устройство с двумя дисплеями, над одним из которых расположится необычный блок основной камеры, который, судя по всему, будет служить как основным модулем, так и фронтальной камерой.