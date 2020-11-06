Xiaomi готовит свой самый дешевый смартфон со 120 Гц экраном

Девайс, который получит столь впечатляющие для своей цены характеристики будет называться Redmi Note 9 High-end version, передает слова интернет-инсайдера Digital Chat Station издание Gizmochona. По словам источника, устройство будет адаптировать частоту обновления дисплея с 30 до 120 Гц, в зависимости от сценария использования в данный момент. Также смартфон получит получит аккумулятор емкостью 4,800 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт.

Отметим, что также Digital Chat Station заявил, что Redmi Note 9 High-end version получит 6.67-дюймовый 2.5D-дисплей с вырезом в экране под фронтальную камеру и разрешением FullHD+. Основная камера девайса будет состоять из нескольких модулей, главный из которых получит разрешение 108 Мп. Когда именно состоится анонс новинки — все еще неизвестно, но учитывая, как много утечек о ней в последнее время, можно ожидать презентации в самое ближайшее время.