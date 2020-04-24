Xiaomi готовит выпуск недорогих камерофонов Redmi Note 9 и Note 9 Pro в Европе

И да, устройства, судя по имеющимся данным, получат NFC, что позволит им не отставать от своих “предшественников” в лице Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, в которых данный модуль имелся. Из прочих отличий можно лишь отметить, что Redmi Note 9 Pro для европейского рынка не будет похож на себя в версии для индийского рынка и больше будет напоминать Redmi Note 9 Pro Max. Касательно Redmi Note 9 информации особой никакой и нет, но, судя по всему, это устройство как раз будет создаваться на базе Redmi Note 9 Pro для индийского рынка.

Если верить данным популярного интернет инсайдера, по вариантам устройств, нас ожидает примерно следующая картина: Redmi Note 9 появится с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной в белом, зеленом и сером цветах, а Redmi Note 9 Pro в версии 6/128 ГБ.