Xiaomi готовит выпуск улучшенной версии своего доступного флагмана в 2020 году

На данный момент известно, что Redmi K30 будет работать на базе Snapdragon 730G, что и вызвало негодование фанатов. Кроме того, объемы его памяти тоже не радуют - 6 и 64 ГБ в базовой версии. Однако в сети появилась информация, что компания готовит улучшенную версию смартфона, которая будет называться Redmi K30 Pro.

По словам инсайдеров, Redmi K30 Pro оснастят флагманским процессором Snapdragon 865, который, к слову, еще даже не вышел. Также сообщается, что камера смартфона будет иметь пятикратный оптический, а также 30-кратный гибридный зум. Предполагается, что смартфон оборудуют большим объемом памяти, а также более быстрой зарядкой. По словам источника, Redmi K30 Pro выйдет в начале следующего года.