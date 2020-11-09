Xiaomi готовится к анонсу нового флагманского смартфона Redmi K40 Pro

Что интересно, Redmi подчистую скопировала данный жест у головной компании — Xiaomi — которая также объявила о прекращении производства Xiaomi Mi 10 Pro и Mi 10 Extreme Commemorative Edition накануне. Стоит отметить, что ранее глава Redmi также заявлял, что компания будет использовать 5-нм процессор Snapdragon 875 в своем новом аппарате.

Напомним, что ранее в сети уже появлялась информация о том, что Samsung Galaxy S21, анонс которого должен состояться 14 января 2021 года, станет первым смартфоном на базе нового флагманского процессора Qualcomm. Таким образом, вряд ли стоит ждать появления Mi 11 и Redmi K40 Pro раньше середины января следующего года.