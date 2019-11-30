Xiaomi готовится к выпуску смартфона с самой быстрой зарядкой

Так, по его словам, компания давно работает над данным смартфоном, однако представит его планирует не раньше февраля 2020 года. Таким образом, Xiaomi Mi 10 может стать первым телефоном на рынке, работающим на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, опередив тем самым Samsung Galaxy S11. Также, согласно утечке, устройство получит самую быструю на сегодняшний день проводную зарядку, мощность которой составляет 100 Вт.

Напомним, что ранее представители китайского гиганта Xiaomi подтверждали, что готовятся выпустить смартфоны с поддержкой 100 Вт зарядки в начале 2020 года, однако не уточняли конкретную модель.