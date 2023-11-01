Xiaomi Hyper OS получила встроенный эмулятор старых процессоров для запуска устаревших приложений

Однако, это также означает, что новые устройства теперь не поддерживают 32-битные приложения. Но не стоит беспокоиться, ведь разработчики компании нашли решение этой проблемы.

Новая фирменная прошивка HyperOS, пришедшая на смену MIUI, включает в себя эмулятор старых приложений под названием Tango.

Он позволяет пользователям запускать устаревшие 32-битные приложения на своих современных устройствах. Известный инсайдер Мишаал Рахман продемонстрировал работу этого эмулятора на примере игры Flappy Bird, показав, что эмулятор работает корректно, хотя и выдает уведомления о необходимости обновить приложение.

Данное решение от Xiaomi позволяет пользователям не отказываться от любимых старых приложений и игр, обеспечивая их совместимость с новейшими устройствами. Что не может не радовать.