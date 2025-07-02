Xiaomi HyperOS 3 получит визуальный стиль в духе iOS 16 — в основе «стекло» и «глянец»

Также переработан экран «Домой»: утекшие тестовые версии показывают стеклянную поисковую строку и обновлённые значки Wi-Fi и батареи. Всё это делает оболочку визуально более премиальной, не отказываясь при этом от фирменной гибкости HyperOS.

HyperOS 26 будет основана на Android 16 и дебютирует вместе с серией Xiaomi 16 осенью этого года.