Опубликовано 02 июля 2025, 09:211 мин.
Xiaomi HyperOS 3 получит визуальный стиль в духе iOS 16 — в основе «стекло» и «глянец»Кто-то вообще удивлен?
В октябре 2025 года Xiaomi представит новую версию своей оболочки — HyperOS 3 (она же HyperOS 26). И судя по утечке от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, нас ждёт серьёзный редизайн.
Новый интерфейс вдохновлён iOS 26 и сделан в духе «жидкого стекла» с глянцевыми и полупрозрачными элементами. HyperOS 26 получит обновлённый «Центр управления», переработанные иконки и более согласованный внешний вид системных приложений.
Особое внимание уделяется плавным анимациям, глубине интерфейса и читаемости — Xiaomi явно делает ставку на визуальную утонченность.
Также переработан экран «Домой»: утекшие тестовые версии показывают стеклянную поисковую строку и обновлённые значки Wi-Fi и батареи. Всё это делает оболочку визуально более премиальной, не отказываясь при этом от фирменной гибкости HyperOS.
HyperOS 26 будет основана на Android 16 и дебютирует вместе с серией Xiaomi 16 осенью этого года.