Xiaomi искусственно ограничила качество картинки в дисплее своего флагманского смартфона

Но сейчас, внезапно, появилась информация о том, что компания искусственно ограничила качество картинки в экране своего топового устройства, пишет MyDrivers. Судя по всему, связано это с багом MIUI, которую разработчики системы уже пообещали исправить.

Так, когда пользователи активирует режим с частотой обновления 120 Гц, смартфон продолжает работать на частоте 60 Гц. Представители Xiaomi заявили, что связано это с тем, что большинство источников воспроизведения выдают контент с частотой 30 или 60 Гц. При этом, что интересно, Mi 11 продолжит потреблять больше энергии, а значит быстрее разряжается.