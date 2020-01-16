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Xiaomi использует устаревший процессор в долгожданном недорогом флагмане Pocophone F2

Ждем комментариев от самой компании
Люди очень давно ждут появления хоть какой-то мало-мальски достоверной информации о недорогом флагмане Pocophone F2. Первое поколение смартфона данной линейки по-настоящему покорило пользователей по всему миру и это было вполне заслуженно: Xiaomi смогла выпустить по-настоящему флагманское устройство за крайне адекватные деньги. И казалось бы — ну вот же оно, идеальная формула по выпуску новых устройств серии, но, как оказалось, сама Xiaomi придерживается совершенно иных взглядов.

Так, если верить популярному тесту производительности Geekbench, Xiaomi Poco F2e, который по всей видимости и является долгожданным продолжение, будет построен на достаточно устаревшем процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Самое “забавное”, что платформа настолько старая, что на ее основе был построен Pocophone F1, вышедший еще в 2018 году. То есть да, если бенчмарк не врет, то Xiaomi решила выпустить новый смартфон, предыдущую версию которого любили за самое актуальное железо, с использованием крайне устаревшего процессора. Думаю, не стоит уточнять, насколько это была опрометчивая идея со стороны китайцев?

Будем надеяться, что здесь закралась какая-то ошибка, по поводу которой сама Xiaomi уже в самое ближайшее время даст комментарии. Ведь в противном случае возникает вполне закономерный вопрос: какой смысл в Pocophone F2e, когда есть еще более дешевый, чем прежде, Pocophone F1?