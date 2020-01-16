Xiaomi использует устаревший процессор в долгожданном недорогом флагмане Pocophone F2

Так, если верить популярному тесту производительности Geekbench, Xiaomi Poco F2e, который по всей видимости и является долгожданным продолжение, будет построен на достаточно устаревшем процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Самое “забавное”, что платформа настолько старая, что на ее основе был построен Pocophone F1, вышедший еще в 2018 году. То есть да, если бенчмарк не врет, то Xiaomi решила выпустить новый смартфон, предыдущую версию которого любили за самое актуальное железо, с использованием крайне устаревшего процессора. Думаю, не стоит уточнять, насколько это была опрометчивая идея со стороны китайцев?