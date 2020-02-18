Xiaomi испытывает недостаток флагманских Mi 10 и Mi 10 Pro из-за коронавируса

По словам специалиста, это связано с тем, что заводы, производящие смартфоны для компании, начали свою работу заметно позже, чем планировалось изначально (из-за вспышки эпидемии коронавируса), а потому Xiaomi никак не может наладить стабильные поставки новинок. Судя по имеющейся информации, глава китайского техногиганта каждый день пытается договориться с заводом о круглосуточном режиме работы, но пока из этого ничего не выходит. Таким образом Xiaomi испытывает крайний недостаток Mi 10 и Mi 10 Pro из-за коронавируса и в ближайшие пару недель покупатели должны будут смириться с тем, что устройство будет доступно лишь в ограниченном тираже.

Напомним, что анонс новинок состоялся совсем недавно — 13 февраля. Отличительной особенностью Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro является то, что устройства, по своей сути, крайне схожи с недавно анонсированной линейкой Samsung Galaxy S20, но при этом стоят устройства примерно в 2 раза дешевле.