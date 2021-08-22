Xiaomi избавит свои смартфоны от старой проблемы

Согласно данным источников, хоть проблема является программной, китайский техногигант решил побороть ее основательно, отказавшись от сенсоров Elliptic Labs. Стоит отметить, что последняя поставляла датчики для смартфонов Xiaomi Mi 11, Redmi Note 10 Pro и многих других. В качестве нового поставщика Xiaomi выбрала Minghao Sensing.

Помимо новых сенсоров компания также займется и исправлением программного обеспечения, что позволит избежать некорректной работы датчиков приближения в грядущих смартфонах.

Нескольким ранее в сети появилась информация о новых смартфонах Xiaomi с флагманскими функциями.