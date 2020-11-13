Xiaomi изменит процессор и ёмкость аккумулятора в недорогом смартфоне Redmi Note 9

Источники также поделились техническими особенностями грядущего смартфона. Так, аппарат оснастят 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340 х 1080. На передней панеле расположится 8 Мп камера, тогда как в основной будет три датчика с основным на 48 Мп. Работать устройство будет на базе восьмиядерного процессора, поддерживающего частоту 2 ГГц. Что касается аккумулятора, его емкость составит порядка 6000 мАч.

Помимо прочего модифицированному смартфону приписывают поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Redmi Note 9 4G могут анонсировать уже в конце текущего месяца.