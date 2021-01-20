Xiaomi изобрела безрамочный смартфон с вращающейся отражательной камерой

Так, согласно опубликованным данным, изобретенный китайским гигантом безрамочный смартфон оснащен выдвижным модулем, который расположили в верхней части корпуса. Что интересно, выдвигается с модулем на сами объективы, а лишь отражательный узел. Благодаря технической особенности такой камеры модули, во время съемки, находятся внутри устройства. В то же время, отражательный блок может вращаться в разные стороны, что позволит в том числе и снимать автопортреты.