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Xiaomi изобрела безрамочный смартфон с вращающейся отражательной камерой
Компания уже запатентовала его
Xiaomi изобрела безрамочный смартфон с вращающейся отражательной камерой. Об этом стало известно из очередного патента компании, опубликованного на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Так, согласно опубликованным данным, изобретенный китайским гигантом безрамочный смартфон оснащен выдвижным модулем, который расположили в верхней части корпуса. Что интересно, выдвигается с модулем на сами объективы, а лишь отражательный узел. Благодаря технической особенности такой камеры модули, во время съемки, находятся внутри устройства. В то же время, отражательный блок может вращаться в разные стороны, что позволит в том числе и снимать автопортреты.
Известно, что по задумке, вращение модуля осуществляется за счет маленького электромотора.