Xiaomi изобрела смартфон со сменным экраном

К сожалению, все, что можно увидеть выше - это всего лишь патент. А значит, пока что рано говорить о серийном выпуске подобных смартфонов. Но учитывая, что идея явно заинтересует пользователей сети, можно рассчитывать на то, что Xiaomi прислушается к ним и все же выпустит данный аппарат.