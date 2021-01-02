Xiaomi изобрела сразу 7 новых складных смартфонов
Xiaomi подготовила три раскладушки, два складных смартфона-планшета на манер Galaxy Z Fold и Fold 2 и еще два складных смартфона-планшета с опоясывающим дисплеем.
Раскладушка, представленная выше, внешне имеет сходства с Motorola RAZR. Как видим, она оснащена выступающим блоком на передней панеле, а сам экран занял практически 50% корпуса.
Также имеются еще две раскладушки, похожие по дизайну. Отличия лишь в том, что первая оборудована четырехмодульной камерой, тогда как вторая имеет крупный вырез для одинарной камеры
Смартфон-планшет, напоминающий Galaxy Z Fold, имеет один загнутый дисплей. Причем одна из частей экрана, по задумке, заходит на внешнюю часть корпуса, поэтому в сложенном состоянии все еще можно пользоваться довольно большим дисплеем.
Также показано, как выглядит смартфон-планшет на манер Galaxy Z Fold с опоясывающим экраном и еще два похожих между собой устройства в том же форм-факторе.