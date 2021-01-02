Xiaomi изобрела сразу 7 новых складных смартфонов

Смартфон-планшет, напоминающий Galaxy Z Fold, имеет один загнутый дисплей. Причем одна из частей экрана, по задумке, заходит на внешнюю часть корпуса, поэтому в сложенном состоянии все еще можно пользоваться довольно большим дисплеем.

Также показано, как выглядит смартфон-планшет на манер Galaxy Z Fold с опоясывающим экраном и еще два похожих между собой устройства в том же форм-факторе.