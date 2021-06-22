Xiaomi изобрела «звуковую» зарядку для своих смартфонов

Но, видимо, Xiaomi решила пойти немного иным путём. Параллельно увеличению мощности Qi-зарядки, компания начала изобрела беспроводную зарядку на основе звуковых волн. Соответствующий патент был найден в Национальном управлении интеллектуальной собственностью Китая, пишет Gizchina.

Суть технологии заключается в использовании устройства, занимающегося сбором звука. В дальнейшем, уже девайс, преобразовывающий звуки в энергию, заряжает смартфон.

Отметим, что патент не гарантирует появление разработки в массовом продукте в ближайшее время. Более того, вполне вероятно, что Xiaomi и вовсе откажется от технологии в пользу более практичного варианта.