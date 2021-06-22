Xiaomi изобрела «звуковую» зарядку для своих смартфонов

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Xiaomi изобрела «звуковую» зарядку для своих смартфоновБудем надеяться, что устройство с её использованием всё же увидит свет
Последние пару-тройку лет набирают популярность беспроводные зарядки стандарта Qi. Хоть самая технология достаточно старая (ещё Lumia 920, вышедшая в 2012 году поддерживала её), производители находят способ её улучшать.
Но, видимо, Xiaomi решила пойти немного иным путём. Параллельно увеличению мощности Qi-зарядки, компания начала изобрела беспроводную зарядку на основе звуковых волн. Соответствующий патент был найден в Национальном управлении интеллектуальной собственностью Китая, пишет Gizchina.
Суть технологии заключается в использовании устройства, занимающегося сбором звука. В дальнейшем, уже девайс, преобразовывающий звуки в энергию, заряжает смартфон.
Отметим, что патент не гарантирует появление разработки в массовом продукте в ближайшее время. Более того, вполне вероятно, что Xiaomi и вовсе откажется от технологии в пользу более практичного варианта.