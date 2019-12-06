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Xiaomi хвастается фотовозможностями своего нового недорогого флагмана
И ведь есть чем хвастаться!
Чуть ранее Redmi официально объявила о том, что в их грядущем флагмане Redmi K30 будет использоваться новейшая камера от Sony — Sony IMX686, разрешение которой составляет 64 Мп. А уже сейчас китайский производитель опубликовал в сети фотографии, сделанные на смартфон с данным модулем.
При этом важно отметить, что все эти фотографии на самом деле являются частью одного большого изображения, полученного на ту самую 64 Мп основную камеру новинки. Судя по всему, в рамках презентации, на которой будет анонсирован Redmi K30, компания в первую очередь сделает акцент на фотовозможностях устройства, ведь примерно таким же образом перед анонсом Xiaomi привлекала внимание к камере своего последнего на сегодняшний день флагмана — Xiaomi Mi Note 10.
Напомним, что анонс Redmi K30 состоится уже 10 декабря. Работать смартфон будет на базе процессора Snapdragon 765G, несмотря на ходившие прежде слухи о чипсете от MediaTek.