Xiaomi хвастается фотовозможностями своего нового недорогого флагмана

При этом важно отметить, что все эти фотографии на самом деле являются частью одного большого изображения, полученного на ту самую 64 Мп основную камеру новинки. Судя по всему, в рамках презентации, на которой будет анонсирован Redmi K30, компания в первую очередь сделает акцент на фотовозможностях устройства, ведь примерно таким же образом перед анонсом Xiaomi привлекала внимание к камере своего последнего на сегодняшний день флагмана — Xiaomi Mi Note 10.