Xiaomi лишила европейскую версию 14T Pro комплектной зарядки

Опубликовано 28 сентября 2024, 21:451 мин.
Xiaomi лишила европейскую версию 14T Pro комплектной зарядкиВ комплекте идёт провод USB-C
Xiaomi предупредила европейских покупателей своего флагмана 14T Pro о том, что из-за Европейской директивы Common Charger Directive лишает смартфон комплектного зарядного устройства.
© Xiaomi
На заявление сослался портал Android Authority, подтвердивший, что у первых европейских пользователей Xiaomi 14T Pro, у которых журналисты запросили комментарии, в комплекте действительно нет зарядки.
В этом отношении Еврокомиссия, с одной стороны уравнивает в конкурентной борьбе всех производителей, с другой — стремится к снижению объёма электронных отходов. Собственно, Common Charger Directive и принималась в контексте экологической повестки.
Теперь Xiaomi находится в одном ряду с Samsung, Google, OnePlus и Apple, которая несколько лет назад отказалась от зарядки в комплекте iPhone для Европы.
Как отмечает источник, в ЕС Xiaomi 14T Pro поставляется без зарядного устройства, а только с кабелем USB-C и защитным чехлом.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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