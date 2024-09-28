Xiaomi лишила европейскую версию 14T Pro комплектной зарядки

На заявление сослался портал Android Authority, подтвердивший, что у первых европейских пользователей Xiaomi 14T Pro, у которых журналисты запросили комментарии, в комплекте действительно нет зарядки.

В этом отношении Еврокомиссия, с одной стороны уравнивает в конкурентной борьбе всех производителей, с другой — стремится к снижению объёма электронных отходов. Собственно, Common Charger Directive и принималась в контексте экологической повестки.

Теперь Xiaomi находится в одном ряду с Samsung, Google, OnePlus и Apple, которая несколько лет назад отказалась от зарядки в комплекте iPhone для Европы.

Как отмечает источник, в ЕС Xiaomi 14T Pro поставляется без зарядного устройства, а только с кабелем USB-C и защитным чехлом.