Xiaomi лишила поддержки ещё 9 моделей Redmi и POCO

Опубликовано 05 февраля 2025, 14:151 мин.
Xiaomi лишила поддержки ещё 9 моделей Redmi и POCOОни продолжат работать, но без важных обновлений
Xiaomi официально включила в список End-of-Support (EOS) (устройств, которые больше не будут поддерживаться) ещё девять моделей Redmi и POCO.
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Как правило, Xiaomi выпускает патчи безопасности для поддерживаемых моделей в течение четырёх лет и обеспечивает несколько номерных обновлений ОС Android. Модели, которые будут указаны ниже, вышли за пределы жизненного продуктового цикла. Эти смартфоны технически продолжат работать, но без обновлений ОС и безопасности.
Список устаревших моделей, лишённых поддержки:
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Redmi Note 11 SE;
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Redmi Note 11S 5G;
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Redmi Note 11S;
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Redmi Note 11;
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Redmi Note 11 5G;
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POCO M4 Pro;
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Redmi Note 11 5G;
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POCO X4 Pro 5G;
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Redmi 10C.