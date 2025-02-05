Xiaomi лишила поддержки ещё 9 моделей Redmi и POCO

Как правило, Xiaomi выпускает патчи безопасности для поддерживаемых моделей в течение четырёх лет и обеспечивает несколько номерных обновлений ОС Android. Модели, которые будут указаны ниже, вышли за пределы жизненного продуктового цикла. Эти смартфоны технически продолжат работать, но без обновлений ОС и безопасности.

Список устаревших моделей, лишённых поддержки: