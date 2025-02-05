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Опубликовано 05 февраля 2025, 14:15
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Xiaomi лишила поддержки ещё 9 моделей Redmi и POCO

Они продолжат работать, но без важных обновлений
Xiaomi официально включила в список End-of-Support (EOS) (устройств, которые больше не будут поддерживаться) ещё девять моделей Redmi и POCO.
Xiaomi лишила поддержки ещё 9 моделей Redmi и POCO

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Как правило, Xiaomi выпускает патчи безопасности для поддерживаемых моделей в течение четырёх лет и обеспечивает несколько номерных обновлений ОС Android. Модели, которые будут указаны ниже, вышли за пределы жизненного продуктового цикла. Эти смартфоны технически продолжат работать, но без обновлений ОС и безопасности.

Список устаревших моделей, лишённых поддержки:

  • Redmi Note 11 SE;

  • Redmi Note 11S 5G;

  • Redmi Note 11S;

  • Redmi Note 11;

  • Redmi Note 11 5G;

  • POCO M4 Pro;

  • Redmi Note 11 5G;

  • POCO X4 Pro 5G;

  • Redmi 10C.