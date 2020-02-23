Менее двух недель назад, 13 февраля, Xiaomi анонсировала свои новые флагманы — XIaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. На момент презентации, устройства показывали внушительные результаты в популярном тесте AnTuTu, особенно Pro-версия новинки. Но, по всей видимости, спустя столь малое время Xiaomi Mi 10 Pro утратил статус самого мощного смартфона в мире, уступив первое место решению от Realme.