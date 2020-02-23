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Xiaomi Mi 10 Pro утратил статус самого мощного смартфона в мире
Ох уж эта бесконечная гонка “попугаев” среди китайских смартфонов
Менее двух недель назад, 13 февраля, Xiaomi анонсировала свои новые флагманы — XIaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. На момент презентации, устройства показывали внушительные результаты в популярном тесте AnTuTu, особенно Pro-версия новинки. Но, по всей видимости, спустя столь малое время Xiaomi Mi 10 Pro утратил статус самого мощного смартфона в мире, уступив первое место решению от Realme.
Так, если Xiaomi Mi 10 Pro набирал “почти 600 тыс баллов” в AnTuTu, то Realme X50 Pro, полноценный анонс которого ожидается уже завтра, показывает в том же тесте удивительные 603 тыс баллов. Об этом говорят скриншоты экрана смартфона после прохождения бенчмарка.
Судя по имеющимся данным, Realme X50 Pro будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, иметь оперативную память типа LPDDR5 и и постоянную память стандарта UFS 3.0. Также отличительной особенностью новинки может стать сверхбыстрая проводная зарядка мощностью 65 Вт. Цена новинки, к сожалению, пока что не сообщается.