Xiaomi Mi 10 “выжил” после падения под колеса автобуса

На удивление, смартфон не потерял работоспособность после этой ситуации. Конечно, внешне, упавший под колеса автомобиля Xiaomi Mi 10, пострадал. Особенно это очевидно на задней панели, которая сильно потрескалась. В то же время, дисплей устройства отделался лишь вертикальной полосой. Более того, не пострадал даже защитный экран. По словам владельца, после падения смартфон не потерял работоспособность.

Нескольким ранее стало известно, что и iPhone 11 Pro довелось “пережить” экстремальную ситуацию. Так, смартфон остался в рабочем состоянии после падения в ледяную воду на месяц.