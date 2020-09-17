Xiaomi Mi 10T Pro получит технологию, ранее существовавшую лишь в мире персональных компьютеров

Также стоит отметить, что свежая утечка подтвердила использование в смартфоне процессора Snapdragon 865, 108 Мп основную камеру, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и цену в 699 евро или 62 тыс рублей. Напомним, что официальной даты анонса смартфона все еще нет, но судя по количеству новых данных о нем, состоится презентация уже совсем скоро.