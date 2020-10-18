Xiaomi Mi 11 может стать первым китайским смартфоном на базе флагманского Snapdragon 875

Кроме того, согласно данным источника, после того, как Xiaomi Mi 11 будет выпущен, устройство станет эксклюзивной моделью на базе Snapdragon 875 на определенное время. Предполагается, что “эксклюзивность” состоит не в том, что Qualcomm придержит Snapdragon 875 для китайского гиганта, а в том, что Xiaomi сможет воспользоваться процессором раньше других участников рынка. Однако сроки периода эксклюзивности не уточняются.

Напомним, что звание первого в мире смартфона на базе флагманского процессора Snapdragon 875 по прежнему приписывают южнокорейскому Samsung Galaxy S21. Сам процессор должны анонсировать в начале декабря.