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Xiaomi Mi 11 сравнили с iPhone 12 Pro Max по скорости работы в сети Wi-Fi
Тестирование сняли на видео
Опубликовано видео со сравнением Xiaomi Mi 11 с iPhone 12 Pro Max по скорости работы в сети Wi-Fi. В тесте использовался флагманский роутер китайской компании Xiaomi, имеющий поддержку Wi-Fi 6E.
Тестировали устройства на футбольном поле, установив в его центр роутер Xiaomi AX6000. Отметим, что его пропускная способность достигает 800 Мбит/с. Оба смартфона находились на одинаковом расстоянии от него. Всего было проведено три раунда, в каждом из которых смартфоны размещали все дальше от роутера.
По результатам теста лучшим смартфоном по скорости работы в сети Wi-Fi стал Xiaomi Mi 11, поскольку принимал более сильный сигнал и был быстрее конкурента. Таким образом, Xiaomi показала не только преимущества нового флагмана, но и его симбиоз с роутером, обеспечивающим высокую скорость подключения.