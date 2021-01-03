Xiaomi Mi 11 сравнили с iPhone 12 Pro Max по скорости работы в сети Wi-Fi

Тестировали устройства на футбольном поле, установив в его центр роутер Xiaomi AX6000. Отметим, что его пропускная способность достигает 800 Мбит/с. Оба смартфона находились на одинаковом расстоянии от него. Всего было проведено три раунда, в каждом из которых смартфоны размещали все дальше от роутера.

По результатам теста лучшим смартфоном по скорости работы в сети Wi-Fi стал Xiaomi Mi 11, поскольку принимал более сильный сигнал и был быстрее конкурента. Таким образом, Xiaomi показала не только преимущества нового флагмана, но и его симбиоз с роутером, обеспечивающим высокую скорость подключения.