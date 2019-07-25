Xiaomi Mi A3 с чистым Android в России и Украине будет дешевле, чем на Aliexpress

На официальной презентации Xiaomi Mi A3 для украинского рынка была объявлена цена на устройство, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести смартфон уже с 31 июля. Но дата старта продаж — это конечно хорошо, но что там с ценой? Тут китайский производитель смог приятно удивить — так, базовая версия Xiaomi Mi A3 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти оценена в стране в 5999 гривен (это около 14 880 рублей). Версия со 128 ГБ постоянной памяти будет продаваться на 1000 гривен дороже, то есть за 17 359 рублей. На данный момент, это самая низкая цена за Xiaomi Mi A3 в мире — на том же Aliexpress за базовую версию просят от 18 136 рублей.