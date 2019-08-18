Xiaomi Mi Mix 4 получит 108 Мп намного раньше флагмана Samsung

В сети появилась новая порция подробностей о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, пока не представленном производителем официально.

Согласно последним сообщениям китайских источников, Xiaomi Mi Mix 4 представят уже в сентябре, а не октябре, как предполагалось ранее. Также отмечается, что смартфон первым получит камеру с новейшим датчиком Samsung разрешением 108 Мп.

Сама Samsung выпустит смартфон с 108-мегапиксельной камерой только на будущий год. Предположительно, это будет флагманский Samsung Galaxy S11.

Аппаратной основой Xiaomi Mi Mix 4 станет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Также ему приписывают встроенную в экран камеру и сверхскоростную зарядку мощностью 100 Вт.