Xiaomi Mix 5 с подэкранной камерой засветился на реальном фото

На платформе Weibo появилась утечка от популярного инсайдера DCS, который опубликовал фотографию, якобы представляющую собой Xiaomi Mix 5. Устройство имеет квадратный корпус с симметричными рамками и встроенной под дисплей камерой.

Оно напоминает недавно выпущенный игровой смартфон Red Magic 8 Pro. При этом часть пользователей уверены — это и есть вероятность данная модель от Red Magic.

Но если это и правда Mix 5, его характеристики могут быть следующими. Согласно информации от инсайдеров, смартфон получит 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 пикселей.

Под капотом девайс окажется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 4820 мАч и MIUI 14 на базе Android 13 прямо из коробки.

Анонс Xiaomi Mix 5 ожидается в течение 2023 года.