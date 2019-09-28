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Xiaomi Mix Alpha стал доступен для тестирования

Старт продаж запланирован на декабрь 2019 года
Буквально несколько дней назад состоялся анонс нового уникального флагмана Xiaomi Mix Alpha от китайского гиганта Xiaomi. Продажи устройства запланированы на декабрь этого года, но компания позволила протестировать новинку поклонникам уже сейчас.

О возможности тестирования смартфона сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь, написав об этом на своей официальной странице в сети Weibo. Известно, что сразу в сразу нескольких фирменных магазинах Xiaomi в Китае открылись демонстрационные зоны с новым флагманом компании. Также сообщается, что протестировать новое устройство может любой желающий.

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Напомним, что ранее поступала информация о предзаказах Xiaomi Mix Alpha, но представители компании заверили, что официально заказать устройство,на данный момент, невозможно, а все ресурсы, которые этим занимаются являются мошенниками.

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