Xiaomi Mix Alpha стал доступен для тестирования

О возможности тестирования смартфона сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь, написав об этом на своей официальной странице в сети Weibo. Известно, что сразу в сразу нескольких фирменных магазинах Xiaomi в Китае открылись демонстрационные зоны с новым флагманом компании. Также сообщается, что протестировать новое устройство может любой желающий.