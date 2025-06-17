Xiaomi Mix Flip 2 избавится от проблем других складных смартфонов — перегрева и слабой автономности

По словам инсайдеров, устройство станет первым в своём классе «полноценным флагманом» с флип-дизайном, сравнимым по уровню с классическими топовыми моделями.

Главный прорыв Mix Flip 2 — устранение двух ключевых слабых мест складных устройств: перегрева и слабой автономности. Смартфон работает на 3-нм чипсете Snapdragon 8 Gen 3 Ultra и использует оптимизированную систему охлаждения и энергопотребления.

Также заявлена большая батарея и улучшенная эффективность, хотя ёмкость пока не раскрыта.

Mix Flip 2 получит 6,85-дюймовый LTPO-экран с разрешением 1.5K, крупный внешний дисплей, двойную камеру с двумя 50-Мп сенсорами и защиту по стандарту IPX8.

Также в новинку добавят поддержку беспроводной зарядки. По совокупности характеристик, новинка претендует на звание самого сбалансированного компактного флип-флагмана 2025 года.