Xiaomi может отменить оффлайн-презентацию юбилейных флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro

Речь идет об анонсе юбилейных флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые, если верить данным популярного интернет-инсайдера Xiaomishka, могут быть представлены лишь в рамках онлайн-трансляции, то есть никакого “живого” выступления с демонстрацией новинок может и не случиться.

Напомним, что дебют линейки Mi 10 намечается 10 февраля, то есть на день раньше, чем Samsung представит свои Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra с Galaxy Z Flip. По словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном, который будет работать на базе флагманского процессора от Qualcomm — Snapdragon 865.