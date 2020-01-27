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Xiaomi может отменить оффлайн-презентацию юбилейных флагманов Mi 10 и Mi 10 Pro
И все из-за новейшего коронавируса
Последние несколько дней в Китае творится настоящий ад — множество людей заболевают коронавирусом, в результате чего города закрывают на карантин. В связи с данными обстоятельствами, по всей видимости, Xiaomi будет вынуждена отказаться от привычной формы презентации своих грядущих новинок.
Речь идет об анонсе юбилейных флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые, если верить данным популярного интернет-инсайдера Xiaomishka, могут быть представлены лишь в рамках онлайн-трансляции, то есть никакого “живого” выступления с демонстрацией новинок может и не случиться.
Напомним, что дебют линейки Mi 10 намечается 10 февраля, то есть на день раньше, чем Samsung представит свои Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra с Galaxy Z Flip. По словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном, который будет работать на базе флагманского процессора от Qualcomm — Snapdragon 865.