Xiaomi может привести в Россию улучшенную версию камерофона Redmi Note 9 Pro

Согласно данным источника, на международном рынке Redmi Note 9 Pro будет иметь сходства с менее доступной индийской версией устройства, получившей наименование Redmi Note 9 Pro Max. Именно такой смартфон, по словам инсайдера, компания и намерена привести как на российский рынок, так и на европейский. Кроме того, сообщается, что данная версия камерофона уже прошла этап сертификации в Евразийской экономической комиссии.

Инсайдер отметил, что глобальная версия Redmi Note 9 Pro будет иметь ту же техническую составляющую, что и Redmi Note 9 Pro Max, однако с дополнительной поддержкой модуля NFC. Также компания может оснастить смартфон процессором MediaTek, вместо Qualcomm Snapdragon 720. Сообщается также, что смартфон оснастят 6,67-дюймовым экраном с селфи-камерой на 32 Мп. Что касается основной, то она будет состоять из четырех модулей с главным датчиком на 64 Мп. Предполагается, что устройство получит энергоемкий аккумулятор на 5020 Мп, а также 6 или 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти.