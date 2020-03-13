Телефоны
Сегодня 15:04
Xiaomi может выпустить более дешевый вариант своего флагманского смартфона Mi 10 Pro
Снижение цены будет достигнуто за счет уменьшения количества памяти устройства
Недавно анонсированный флагман Xiaomi — Xiaomi Mi 10 Pro — очень интересное устройство, которое мало кто может себе позволить из-за его крайне высокой цены. Шутка ли — стоимость устройства начинается от 716 долларов за базовую версию! Как оказалось, проблему осознают и в самой Xiaomi, в связи с чем компания может выпустить более дешевый вариант данного аппарата.
Так, если верить авторитетному интернет-инсайдеру Мукулу Шарме, то в базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о новом варианте Xiaomi Mi 10 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. К сожалению, никакой более-менее точной информации о стоимости такого варианта смартфона в сети все еще нет.
Напомним, что ранее Xiaomi предлагала Mi 10 Pro лишь в вариантах 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Вполне вероятно, что выпуск новой базовой модели с более демократичной ценой может крайне положительно сказаться на популярности и без того любимого фанатами устройства.