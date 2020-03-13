Xiaomi может выпустить более дешевый вариант своего флагманского смартфона Mi 10 Pro

Недавно анонсированный флагман Xiaomi — Xiaomi Mi 10 Pro — очень интересное устройство, которое мало кто может себе позволить из-за его крайне высокой цены. Шутка ли — стоимость устройства начинается от 716 долларов за базовую версию! Как оказалось, проблему осознают и в самой Xiaomi, в связи с чем компания может выпустить более дешевый вариант данного аппарата.