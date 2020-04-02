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Xiaomi может выпустить флагманский смартфон со 144 Мп камерой и Snapdragon 865+ уже осенью этого года
Вероятно, это будет Xiaomi Mi CC10 Pro либо Mi 10S Pro
Казалось бы, мир только-только начал привыкать к тому, что современные смартфоны “хвастаются” камерами на 108 Мп, как в сети появилась утечка, согласно которой Xiaomi уже осенью этого года может выпустить новый флагманский смартфон со 144 Мп камерой и Snapdragon 865+ в качестве основы.
Об этом рассказал популярный интернет-инсайдер Судханшу Амбхоре, который неоднократно делился планами китайской компании до официальных анонсов. По его словам, новинкой, которая получит столь впечатляющие характеристики, может стать либо продолжение прошлогоднего Xiaomi Mi CC9 Pro — Mi CC10 Pro — который на нашем рынке получил название Xiaomi Mi Note 10, либо же улучшенная версия недавнего флагмана компании под названием Xiaomi Mi 10S Pro.
Напомним, что в прошлом году именно Xiaomi стала пионером на рынке 108 Мп камер для смартфонов — тот же Samsung представил свой Galaxy S20 Ultra со 108 Мп камерой лишь в феврале текущего года.