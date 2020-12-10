Xiaomi может выпустить клона Redmi Note 9 Pro 5G под новым названием

Информаторы заявляют, что грядущий Xiaomi Mi 10i станет переименованной версией Redmi Note 9 Pro 5G, презентация которого состоялась в ноября текущего года. Смартфон уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench, что намекает на то, что представят его совсем скоро.

В базе данных засветились и некоторые характеристики устройства. Известно, что неанонсированный смартфон линейки Xiaomi Mi 10 работает на базе процессора Qualcomm на частоте 1,8 ГГц. Источники полагают, что речь идет о Snapdragon 750G. Аппарат получит 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Что касается результатов теста, то в одноядерном тесте Xiaomi Mi 10i получил 652 баллов, тогда как в многоядерном - 2004 балла.