Xiaomi может выпустить недорогой 5G-смартфон на новейшем процессоре Dimensity 1000+

К сожалению, никакой более-менее подробной информации о “железе” новинки, кроме данных об использовании Dimensity 1000+, в сети пока что нет. Но чуть ранее интернет-инсайдеры публиковали утечки, в которых говорилось о том, что прямо сейчас компания работает на новым девайсом, который получит прорывной дисплей с частотой обновления аж 144 Гц! Идет ли речь о новом смартфоне на базе Dimensity 1000+ или же это некий иной аппарат — остается лишь догадываться.

Что же до цены нового недорогого 5G-смартфона Xiaomi, то судя по слухам, устройство будет оценено примерно в 280 долларов.