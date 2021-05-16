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Сегодня в 10:32
Xiaomi может выпустить новые смартфоны флагманской серии Redmi K40
На это намекнул глава бренда
Выяснилось, что китайский гигант Xiaomi может выпустить новые смартфоны флагманской серии Redmi K40. Намек на это подал сам глава Xiaomi Group China и по совместительству генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing).
Так, на своей официальной странице в социальной сети Weibo представитель бренда заявил следующее: «Во вселенной K40 используются три флагманские платформы: Snapdragon 888, Snapdragon 870 и Dimensity 1200. Какую SoC вы с нетерпением ждёте?».
Напомним, что данные опросы компании среди пользователей зачастую намекают на то, что смартфон уже был создан или же и вовсе был запущен в массовое производство. Предполагается, что грядущий смартфон Redmi K40 будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 1100.