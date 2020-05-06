Xiaomi может выпустить новый бюджетный Redmi 10X уже в этом месяце

По крайней мере об этом говорят свежие данные от интернет-инсайдеров. Так, судя по их словам, главной новостью компании Redmi в текущем месяца станет анонс новой модели Redmi 10X 4G. Что интересно, устройство должно оказаться не только дешевле, чем Redmi 9, но также стать первым смартфоном, построенным на базе процессора MediaTek Helio G85.

Помимо этого, ожидается, что устройство оснастят 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080 x 2340 пикселей, основной квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 13 Мп. Оперативной памяти в Redmi 10X ожидается от 4 до 6 ГБ, а постоянной памяти 128 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составит 5 020 мАч, при этом будет иметься поддержка быстрой зарядки на 22,5 Вт.