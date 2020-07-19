Xiaomi может выпустить полноценный флагман по цене среднебюджетного смартфона

По крайней мере, именно об этом сообщают интернет-инсайдеры, опубликовавшие соответствующий пост в китайской соцсети Weibo. Согласно информации, которой они оперируют, неназванный смартфон Xiaomi сможет похвастаться 2К-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, при этом работать устройство будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865 и иметь аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Более того, все те же инсайдеры утверждают, что смартфон получит поддержку 100-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядок.

Цена смартфона ожидается на уровне ранних флагманов компании - 1 999 юаней. И если быть реалистом, все это выглядит и звучит как откровенная “утка”. Но с другой стороны, Xiaomi продолжает продавать сверхпопулярные Mi Band по цене не дороже 25-30 долларов, да и в целом, компания любит удивлять своих пользователей. Остается лишь дождаться ближайших анонсов китайского гиганта, после чего уже делать выводы о достоверности данной утечки.