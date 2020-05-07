Xiaomi может выпустить самый дешевый в мире смартфон с поддержкой 5G

В данном случае речь идет о безымянном смартфоне Redmi, который в качестве основы получит MediaTek Dimensity 800 5G. Отметим, что чип состоит из четырех ядер Cortex-A76 с частотой 2 ГГц, а также четырех ядер Cortex-A55, частота которых совпадает с A76. К сожалению, до сих пор не ясно, какой именно видеоускоритель используется в чипсете, так как на сайте производителя указан неизвестный Arm NATT MC4.

Напомним, что прежние слухи утверждали, что Redmi K30i якобы будет стоить 255 долларов, а это значит, что Redmi 5G на базе MediaTek должен будет обойтись еще дешевле.