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Xiaomi может выпустить смартфон с 4К экраном
Устройство засветилось в базе Geekbench
В сети начали распространяться данные о том, что китайский гигант Xiaomi может выпустить смартфон с 4К экраном. Кроме того, новинка уже успела засветиться в популярном бенчмарке Geekbench, благодаря чему стали известны технические особенности неанонсированного смартфона.
Согласно опубликованным китайскими источниками данным, устройство могут оборудовать 4К AMOLED экраном с QHD-разрешением и функцией DC Dimming. Сердцем смартфона может выступить флагманский процессор Snapdragon 865, а поставляться оно может на базе операционной системы Android 10. Что касается производительности, то по результатам Geekbench, в одноядерном тесте устройство набрало 888 баллов, а в многоядерном 3230 баллов.
Также неанонсированному смартфону приписывают порядка 12 ГБ оперативной памяти. По предварительным данным, в названии модели может фигурировать слово Otix.