Xiaomi может выпустить смартфон с 4К экраном

Согласно опубликованным китайскими источниками данным, устройство могут оборудовать 4К AMOLED экраном с QHD-разрешением и функцией DC Dimming. Сердцем смартфона может выступить флагманский процессор Snapdragon 865, а поставляться оно может на базе операционной системы Android 10. Что касается производительности, то по результатам Geekbench, в одноядерном тесте устройство набрало 888 баллов, а в многоядерном 3230 баллов.