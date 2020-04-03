Xiaomi может выпустить смартфон с камерой на 144 Мп

Об этом стало известно благодаря инсайдеру Судханшу Амбхоре, который на своей официальной странице в социальной сети Twitter опубликовал соответствующую запись. Он также предположил, что такая камера может выйти у смартфона под названием Xiaomi Mi 10S Pro или Xiaomi CC10 Pro.

Отметим, что если Xiaomi CC9 Pro был официально представлен в ноябре 2019 года, то и CC10 Pro можно ожидать именно в этом месяце текущего года. Предполагается также, что Mi 10S Pro, в свою очередь, может быть представлен через несколько недель после презентации CC10 Pro.