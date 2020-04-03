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Xiaomi может выпустить смартфон с камерой на 144 Мп
Вероятно, речь идет о Xiaomi Mi 10S Pro или Xiaomi CC10 Pro.
Напомним, что буквально во второй половине прошлого года на рынке стали появляться смартфоны с разрешением камер на 100 Мп или чуть более. В числе таких смартфонов Mi CC9 Pro, Galaxy S20 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro. Сейчас же в сети появилась информация о том, что китайский гигант Xiaomi может выпустить смартфон с камерой на 144 Мп.
Об этом стало известно благодаря инсайдеру Судханшу Амбхоре, который на своей официальной странице в социальной сети Twitter опубликовал соответствующую запись. Он также предположил, что такая камера может выйти у смартфона под названием Xiaomi Mi 10S Pro или Xiaomi CC10 Pro.
Отметим, что если Xiaomi CC9 Pro был официально представлен в ноябре 2019 года, то и CC10 Pro можно ожидать именно в этом месяце текущего года. Предполагается также, что Mi 10S Pro, в свою очередь, может быть представлен через несколько недель после презентации CC10 Pro.