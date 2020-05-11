Xiaomi может выпустить сразу два новых смартфона со 120 Гц изогнутыми дисплеями

Есть версия, что оба устройства — вариации грядущего Xiaomi Mi Mix 4, о котором и без того ходит немало слухов. Но как бы то ни было, прямо сейчас у нас “на руках” имеется информация, согласно которой первый аппарат скрывается под кодовым именем Apollo, а второй получил имя Verthandi. Оба девайса получат изогнутые по бокам дисплеи, а частота обновления экрана составит вполне стандартные для флагманов 2020 года 120 Гц.