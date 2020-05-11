Xiaomi может выпустить сразу два новых смартфона со 120 Гц изогнутыми дисплеями
Есть версия, что оба устройства — вариации грядущего Xiaomi Mi Mix 4, о котором и без того ходит немало слухов. Но как бы то ни было, прямо сейчас у нас “на руках” имеется информация, согласно которой первый аппарат скрывается под кодовым именем Apollo, а второй получил имя Verthandi. Оба девайса получат изогнутые по бокам дисплеи, а частота обновления экрана составит вполне стандартные для флагманов 2020 года 120 Гц.
Напомним, что девайс под кодовым именем Verthandi уже фигурировал в некоторого рода утечках. Тогда говорилось о том, что смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а также иметь 108 Мп основную камеру. К сожалению, больше никаких данных о новинках нет, в том числе и сведений о том, когда стоит ждать полноценного анонса.