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Xiaomi может выпустить свой первый смартфон с 120 Гц OLED-дисплеем и выезжающей фронтальной камерой уже в июле

Наконец-то компания выпустит “вылечит” болячки RedmI K30 и K30 Pro
В популярной китайской соцсети Weibo была опубликована крайне воодушевляющая информация - судя по всему, уже в этом месяце Xiaomi может выпустить свой первый смартфон с 120 Гц дисплеем и выезжающей фронтальной камерой.

Подобный ход кажется крайне интересным, учитывая, что если китайский техногигант все же выпустит подобное устройство, то ему удастся закрыть все недостатки предыдущих девайсов компании. Тот же Redmi K30, представленный в конце 2019 года, обладал крайне интересным сочетанием железа и цены (чего только стоил экран с 120 Гц), но при этом имел ряд недостатков, в числе которых значатся расположение фронтальной камеры и IPS-дисплей. В свою очередь выпущенный позже Redmi K30 Pro как бы исправил большую часть шероховатостей, допущенных при разработке предшественника, но при этом обзавелся своими собственными - например, частота обновления экрана была снижена со 120 Гц до 60 Гц.

И вот, судя по данным, которыми поделились интернет инсайдеры, новый неназванный девайс Redmi будет сочетать в себе и OLED-дисплей, и повышенную частоту обновления экрана и фронтальную камеру, которая будет “выезжать” прямо из корпуса смартфона. В качестве процессора в новинке используют Mediatek Dimensity 1000+, а анонс смартфона ожидается уже в июле текущего года. К сожалению, никакой информации о цене устройства в сети все еще нет.

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