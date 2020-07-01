Xiaomi может выпустить свой первый смартфон с 120 Гц OLED-дисплеем и выезжающей фронтальной камерой уже в июле

Подобный ход кажется крайне интересным, учитывая, что если китайский техногигант все же выпустит подобное устройство, то ему удастся закрыть все недостатки предыдущих девайсов компании. Тот же Redmi K30, представленный в конце 2019 года, обладал крайне интересным сочетанием железа и цены (чего только стоил экран с 120 Гц), но при этом имел ряд недостатков, в числе которых значатся расположение фронтальной камеры и IPS-дисплей. В свою очередь выпущенный позже Redmi K30 Pro как бы исправил большую часть шероховатостей, допущенных при разработке предшественника, но при этом обзавелся своими собственными - например, частота обновления экрана была снижена со 120 Гц до 60 Гц.

И вот, судя по данным, которыми поделились интернет инсайдеры, новый неназванный девайс Redmi будет сочетать в себе и OLED-дисплей, и повышенную частоту обновления экрана и фронтальную камеру, которая будет “выезжать” прямо из корпуса смартфона. В качестве процессора в новинке используют Mediatek Dimensity 1000+, а анонс смартфона ожидается уже в июле текущего года. К сожалению, никакой информации о цене устройства в сети все еще нет.