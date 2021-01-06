Xiaomi на 5 лет опередила Apple в решении отказаться от зарядного блока в коробке со смартфонами

Практически сразу же после того, как пользователи выступили с критикой Xiaomi, глава компании Лей Цзюнь выступил с обращением, передаёт Gizmochina. В нём топ-менеджер объяснил, что китайский производитель планировал отказаться от комплектного зарядного блока ещё в 2015 году — тогда же компания провела опрос на соответствующую тему среди фанатов, о котором писали в той же GSMArena.

Стоит отметить, что даже если Xiaomi и планировала данный шаг задолго до яблочной компании, решение руководства привести план в действие именно сейчас выглядит очень странным. И больше это похоже на то, что когда-то давно китайский ИТ-гигант ткнул пальцев в небо и, к счастью для себя в 2020 году, попал вполне удачно в будущие тренды.