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Xiaomi на 5 лет опередила Apple в решении отказаться от зарядного блока в коробке со смартфонами
И ведь тому даже есть «документальные» подтверждения
Многие выступили с критикой Xiaomi после того, как компания отказалась от поставки зарядного блока в комплекте с флагманским Mi 11. Но, как оказалось, внутри компании подобные размышления велись ещё с 2015 года — ровно на 5 лет китайский бренд опередил Apple в данном решении.
Практически сразу же после того, как пользователи выступили с критикой Xiaomi, глава компании Лей Цзюнь выступил с обращением, передаёт Gizmochina. В нём топ-менеджер объяснил, что китайский производитель планировал отказаться от комплектного зарядного блока ещё в 2015 году — тогда же компания провела опрос на соответствующую тему среди фанатов, о котором писали в той же GSMArena.
Стоит отметить, что даже если Xiaomi и планировала данный шаг задолго до яблочной компании, решение руководства привести план в действие именно сейчас выглядит очень странным. И больше это похоже на то, что когда-то давно китайский ИТ-гигант ткнул пальцев в небо и, к счастью для себя в 2020 году, попал вполне удачно в будущие тренды.