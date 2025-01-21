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Опубликовано 21 января 2025, 09:22
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Xiaomi начала бороться с массовой перепрошивкой китайских смартфонов в глобальные

А ведь путь компании начинался с кастомной Android-прошивки — MIUI...
Xiaomi обновила политику разблокировки загрузчика с 1 января 2025 года, ужесточив правила для борьбы с массовой перепрошивкой китайских смартфонов в глобальные версии.
Xiaomi начала бороться с массовой перепрошивкой китайских смартфонов в глобальные
© Gizmochina

Новые меры включают сокращение срока разблокировки до 14 дней, ограничение на разблокировку одного устройства на аккаунт и усложнение процедуры заявки.

Теперь пользователям необходимо пройти весь процесс — регистрацию, тест и подтверждение — на одном устройстве.

Пропуск срока приводит к аннулированию разрешения без возможности повторной заявки. Также введены обязательная верификация личности и ограничения на разблокировку устройств, не продаваемых на китайском рынке.

Xiaomi отмечает, что разблокировка может увеличить риски безопасности и блокирует доступ к обновлениям HyperOS.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение популярности кастомных прошивок, подчеркивая, что разблокировка предназначена для опытных пользователей, а не для массового применения.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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