Xiaomi начала бороться с массовой перепрошивкой китайских смартфонов в глобальные

Новые меры включают сокращение срока разблокировки до 14 дней, ограничение на разблокировку одного устройства на аккаунт и усложнение процедуры заявки.

Теперь пользователям необходимо пройти весь процесс — регистрацию, тест и подтверждение — на одном устройстве.

Пропуск срока приводит к аннулированию разрешения без возможности повторной заявки. Также введены обязательная верификация личности и ограничения на разблокировку устройств, не продаваемых на китайском рынке.

Xiaomi отмечает, что разблокировка может увеличить риски безопасности и блокирует доступ к обновлениям HyperOS.

Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение популярности кастомных прошивок, подчеркивая, что разблокировка предназначена для опытных пользователей, а не для массового применения.