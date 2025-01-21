Xiaomi начала бороться с массовой перепрошивкой китайских смартфонов в глобальные

Xiaomi начала бороться с массовой перепрошивкой китайских смартфонов в глобальныеА ведь путь компании начинался с кастомной Android-прошивки — MIUI...
Новые меры включают сокращение срока разблокировки до 14 дней, ограничение на разблокировку одного устройства на аккаунт и усложнение процедуры заявки.
Теперь пользователям необходимо пройти весь процесс — регистрацию, тест и подтверждение — на одном устройстве.
Пропуск срока приводит к аннулированию разрешения без возможности повторной заявки. Также введены обязательная верификация личности и ограничения на разблокировку устройств, не продаваемых на китайском рынке.
Xiaomi отмечает, что разблокировка может увеличить риски безопасности и блокирует доступ к обновлениям HyperOS.
Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение популярности кастомных прошивок, подчеркивая, что разблокировка предназначена для опытных пользователей, а не для массового применения.