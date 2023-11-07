Xiaomi начала массовое производство своего народного флагмана Redmi K70

По словам представителя бренда и генерального директора отдела маркетинга Ван Теня, новинка уже вошла в стадию полномасштабного производства.

Это заявление последовало за комментарием Лу Вэйбина о том, что его первым делом на работе стало проведение совещания по K70, что намекает на скорый выпуск устройства в текущем месяце.

Ожидается, что Redmi K70 поразит рынок своими характеристиками: стандартная версия будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 2, а модель Redmi K70 Pro — более мощным Snapdragon 8 Gen 3.

Все модели серии прошли сертификацию 3C, одна из них поддерживает быструю зарядку на 90 Вт, а две другие — до 120 Вт.

Появление в базе данных GeekBench модели с номером 23117RK66C, предположительно Redmi K70 Pro, подтверждает высокую производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3, с результатами в 1100 очков в одноядерном тесте и 5150 очков в многоядерном.